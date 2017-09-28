В сургутском кардиодиспансере пройдет бесплатное экспресс-тестирование

По случаю Всемирного дня сердца, 30 сентября с 8:00 до 12:00 в Окружном кардиологическом диспансере пройдет массовый кардиоскрининг.

В этот день можно будет прийти всей семьей в центр, чтобы пройти обследование и получить заключение о наличии или отсутствии факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы принять участие в акции, достаточно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В этом году кардиодиспансер запустил проект «Красное платье», девиз которого: «Позаботься о своих близких». Под его эгидой прошли уже десятки мероприятий, в том числе дни открытых дверей в медучреждении. Главная цель всех мероприятий – обратить внимание югорчан на сердечное здоровье. В проекте приняли участие уже более тысячи человек.