16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,4255   EUR  68,6441  

В сургутском кардиодиспансере пройдет бесплатное экспресс-тестирование

По случаю Всемирного дня сердца, 30 сентября с 8:00 до 12:00 в Окружном кардиологическом диспансере пройдет массовый кардиоскрининг.

В этот день можно будет прийти всей семьей в центр, чтобы пройти обследование и получить заключение о наличии или отсутствии факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы принять участие в акции, достаточно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В этом году кардиодиспансер запустил проект «Красное платье», девиз которого: «Позаботься о своих близких». Под его эгидой прошли уже десятки мероприятий, в том числе дни открытых дверей в медучреждении. Главная цель всех мероприятий – обратить внимание югорчан на сердечное здоровье. В проекте приняли участие уже более тысячи человек.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:00, просмотров: 155, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В Тюмени успешно провели первые операции по пересадке почки

В Тюмени успешно провели первые операции по пересадке почки
Оба пациента - мужчина и женщина - чувствуют себя хорошо.
Никита Шаганенко Сегодня в 15:49
12 0
​Наталья Зубаревич: «Ханты-Мансийский округ когда-то был очень-очень богат. Но теперь – нет»

​Наталья Зубаревич: «Ханты-Мансийский округ когда-то был очень-очень богат. Но теперь – нет»
Василий Мирский Сегодня в 15:58
104 0
​Дорогие руководители и работники дошкольного образования

​Дорогие руководители и работники дошкольного образования
Спасибо вам за безграничное терпение и преданность своему делу.
Вадим Шувалов, Глава города Сургута Сегодня в 12:11
172 0
«Глава В районе» - выпуск второй // ВИДЕО

«Глава В районе» - выпуск второй // ВИДЕО
Глава сургутского района Андрей Трубецкой продолжает свой видеоблог, на этот раз тема выпуска «Переселение из балков»
Константин Шперлинг Сегодня в 11:59
207 1
Абсолютное большинство читателей siapress.ru против выноса мест продажи алкоголя за город

Абсолютное большинство читателей siapress.ru против выноса мест продажи алкоголя за город
Константин Шперлинг Сегодня в 11:06
176 0
В Тюмени начали производство лекарств для ВИЧ-инфицированных

В Тюмени начали производство лекарств для ВИЧ-инфицированных
На очереди - гормональные препараты.
Никита Шаганенко 27 сентября в 19:23
330 0
​Сургутские депутаты начинают отчетные встречи со своими избирателями // ГРАФИК

​Сургутские депутаты начинают отчетные встречи со своими избирателями // ГРАФИК
Парламентарии готовы рассказать сургутянам о первом годе своей работы
Константин Шперлинг 27 сентября в 12:22
473 6
Какой Серебренников? Читатели siapress.ru не очень интересуются уголовным преследованием известного режиссера // ИНФОГРАФИКА

Какой Серебренников? Читатели siapress.ru не очень интересуются уголовным преследованием известного режиссера // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 26 сентября в 16:47
380 4
Народное задание

Народное задание
Хочу показать на большом государственном примере, как у нас любят ломать старое, придумывать новое и снова по той же цепочке
Сергей Антонов 26 сентября в 09:47
657 8
​Северный город – Сердце Югры: размышления о том, почему стоит посетить Сургут

​Северный город – Сердце Югры: размышления о том, почему стоит посетить Сургут
Сургут – город многоликий, где жизнь бьет ключом на фоне чарующей северной природы. Остается лишь выбрать время и посетить наш город – город, в который обязательно захочется вернуться!
Ефремова Е. В. к.и.н., старший научный сотрудник МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора» 25 сентября в 16:56
976 1
Большинство читателей siapress.ru не заметили проходящих антитеррористических учений в Сургуте // ИНФОГРАФИКА

Большинство читателей siapress.ru не заметили проходящих антитеррористических учений в Сургуте // ИНФОГРАФИКА
В границах территории Югры был условно установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности
Редакция СИА-ПРЕСС 25 сентября в 14:52
405 4
Виктор Проскуряков: «Хвалят нас — значит хвалят Россию»

Виктор Проскуряков: «Хвалят нас — значит хвалят Россию»
Театр пластики и пантомимы «Гротеск» СурГУ триумфально выступил на Всемирном фестивале любительских театров в Монако
Надежда Макаренко 23 сентября в 12:10
711 10
Тюмени пророчат судьбу Хьюстона

Тюмени пророчат судьбу Хьюстона
Регион может стать международным экспертным нефтегазовым центром.
Никита Шаганенко 23 сентября в 11:00
699 1
Приоткрывая завесу. «НГ» побывал в гостях у семьи Куванаевых — участников городского конкурса «Семья года — 2017»

Приоткрывая завесу. «НГ» побывал в гостях у семьи Куванаевых — участников городского конкурса «Семья года — 2017»
В Сургуте уже много лет проходит конкурс «Семья года», организованный Дворцом торжеств при поддержке администрации города
Лилия Сулейманова 23 сентября в 10:40
547 0
​Сургутская неделя. Кросс эвакуации

​Сургутская неделя. Кросс эвакуации
Бежим и паникуем: Сургут не отстаёт от российских тенденций
Олег Владимиров 22 сентября в 16:30
588 0
Эти несчастные ДПСники, которые задерживали попа, боялись...

Эти несчастные ДПСники, которые задерживали попа, боялись...
Этот пьяный поп знает всех руководителей местного УВД, который абсолютно обоснованно и веско объяснял этим ребятам, что завтра с них сорвут погоны
Александр Невзоров, публицист (из эфира на «Эхо Москвы») 22 сентября в 15:27
5466 31
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика