Югорский проект «Заповедный пояс» готовит вторую экспедицию

Авторы югорского проекта «Заповедный пояс» объявили о начале подготовки ко второй экспедиции. На этот раз маршрут пройдет от национального парка «Башкирия» до заповедника «Пасвик» в Мурманской области.

Несмотря на то что вторая автоэкспедиция пройдет в 2018 году, организаторы уже начали подготовку к длительному путешествию. Основу группы составят шесть человек, которые участвовали в прошлой экспедиции. К ним могут присоединиться 20 волонтеров.

Первая экспедиция проекта «Заповедный пояс» прошла в мае – июне этого года и длилась 47 дней. Участники посетили Оренбургский заповедник, заповедник Шульган-Таш, Саяно-Шушенский государственный природный биосферный заповедник, Баргузинский заповедник и другие.