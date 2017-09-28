Окружной департамент здравоохранения сообщил об открытии новых стоматологических кабинетов в учебных заведениях Сургута

В Сургуте продолжает расти число стоматологических кабинетов, открытых в учебных заведениях. При этом они работают не только в детских садах и школах, но также в вузах и ссузах города. Департамент здравоохранения Югры отмечает, что в таких «мини-стоматологиях» имеется все необходимое современное оборудование, позволяющее оказывать качественное и своевременное лечение детям и подросткам без отрыва от учебного процесса.

«В 2016 и 2017 годах в Сургуте было открыто два новых стационарных стоматологических кабинета в школе №31 и школе №9. Всего на сегодняшний день в 25 школах города работают стационарные стоматологические кабинеты. Помимо этого, они имеются в Сургутском государственном педагогическом университете, а также в нескольких училищах и в детском саду «Буровичок». Во всех стационарных кабинетах работают врачи нашей стоматологии», — рассказала корреспонденту siapress.ru заместитель главного врача по медицинской части Сургутской городской стоматологической поликлиники №1 Надежда Боженюк.