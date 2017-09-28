Минтранс договорился с аэропортами и с российскими топливозаправочными компаниями о обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа»

Министерство транспорта договорилось с аэропортами и с российскими топливозаправочными компаниями о обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа», сообщает «РБК».

Минтранс смог достичь соглашений, согласно которым будет гарантировано предоставлена заправка и обслуживание всем рейсам «ВИМ-Авиа».

Собственники аэорпорта Домодедово уже приняли пять самолетов авиакомпании, не смотря на долг более 500 млн рублей. «Это позволит уже сегодня направить эти самолеты в турецкий аэропорт Анталья и в течение завтрашнего дня вернуть порядка 2 тысяч пассажиров чартерных рейсов в Москву», — отмечается в сообщении.