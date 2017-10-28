​Ноябрьский институт нефти и газа лишился государственной аккредитации

Ноябрьский институт нефти и газа (филиал Тюменского индустриального университета) лишился государственной аккредитации, сообщает «РБК Тюмень».

На сайте Рособрнадзора появилась информация, подтверждающая ограничения наложеные на специальности: прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, экономика и управление (бакалавриат).

Отмечается, что программы по данным направлениям не соответствовали по содержанию и качеству государственным образовательным стандартам при этом нарушения не были устранены.

Учебное заведение может дальше вести образовательную деятельность, но не сможет выдавать диплом гособразца, также гарантировать отсрочку от армии.