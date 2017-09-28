Жителям Сургута стали доступны уникальные ресурсы Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось открытие удаленного электронного читального зала и презентация ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

Электронная библиотека, имеющая статус национальной, представляет собой общегосударственное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности.

Президентская библиотека открылась 27 мая 2009 года, в общероссийский День библиотек, в здании Синода в Санкт-Петербурге. С момента своего основания библиотека формирует собрание электронных документов. Источниками являются ресурсы более 90 отечественных и зарубежных организаций, среди которых фонды Российской национальной и Российской государственной библиотек, Российского государственного исторического архива, Тюменской областной научной библиотеки. Сегодня в электронном фонде библиотеки более 560 тысяч единиц хранения, планируется, что к 2020 году их число достигнет 1 млн.

С открытием электронного читального зала Президентской библиотеки сургутяне получили возможность знакомиться с редкими и интереснейшими документами: по истории России, истории государственного устройства, политической и общественной жизни, культуре, литературе, музыке, русскому языку (с XV века по настоящее время) и т.д. В их числе – книжные памятники мирового значения: Остромирово Евангелие, Псковская судная грамота, Лаврентьевская летопись.

Несомненный интерес представляет архив видеодокументов: фильмы, кинохроника, трансляции – включая записи коронации Николая II, первого полета Юрия Гагарина.

Немало источников посвящено знаменательным событиям в истории страны, ее выдающимся деятелям, ученым, полководцам. Значительную часть собрания составляют документы, посвященные историческому развитию отдельных территорий страны, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, очерки, официальные документы, статистические, изобразительные и аудиоматериалы конца XVIII – начала XXI вв. характеризуют административное, социально-экономическое положение и культурное развитие муниципальных образований, входящих в состав ХМАО – Югры, в том числе города Сургута.

Электронное собрание Президентской библиотеки открывает широкие возможности для проведения научных исследований, а также для самостоятельного изучения истории России. Доступ к ресурсам библиотеки можно получить, пройдя регистрацию в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина.