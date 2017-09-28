Росавиация хочет собрать с пассажиров миллиард рублей

Глава Росавиации Александр Нерадько выступил с предложением ввести новый сбор в размере 10 рублей с каждого билета для создания страхового резерва, на случай если авиакомпания обанкротится, сообщает «Meduza».

Таким образом, новый сбор позволит создать резерв в 1 миллиард рублей. Планируется, что по итогам 2017 года российские авиакомпании перевезут 100 миллионов пассажиров. Однако, Нерадько отметил, что авиакомпании против такого сбора.

Глава Росавиации выступил в Госдуме, где заявил, что для выполнения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» необходимо выделить из бюджета 200 миллионов рублей и добавил, что долги авиакомпании по кредитам составляют семь миллиардов рублей.