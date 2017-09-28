СМИ: Владелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев покинул Россию

Владелец авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев, предположительно уехал из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Два источника «Интерфакса» заявляют, что правоохранительные органы не могут связаться с владельцем «ВИМ-Авиа». «Его телефоны отключены», — сказал один из источников. Предположительно Мурсекаев улетел из Москвы в Стамбул.

Стоит отметить, что глава Росавиации Александр Нерадько приглашал Мурсекаева на совещание, где должен был решиться вопрос по поводу кризиса авиакомпании, однако он на совещание не явился. Нерадько предположил, что Мурсекаев покинул страну.