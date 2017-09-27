Концерты на которые необходимо сходить. 29 сентября открывается фестиваль искусств «60 параллель»

29 сентября в 19:00 откроет фестиваль искусств «60 параллель» концерт-посвящение легендарной российской певице Людмиле Зыкиной.

Предстоящий, пятый по счету, фестиваль «60 параллель» будет многообещающим. Главным сюрпризом будет появление киносоставляющей. А всех любителей классики наверняка порадует выступление столь масштабной звезды, как виолончелист и дирижер Денис Шаповалов. Также отмечается культурный десант с Фарерских островов, знакомство с английской хоровой музыкой и джазовыми музыкантами.

В этот же день, 29 сентября, но чуть раньше – в 14.00, в исполнении ансамбля «Россия» будет рассказана, спета и даже нарисована сказка для всей семьи – «Конек-Горбунок».

Продолжит фестиваль (1 октября в 19.00) премьера концертной программы «Утомленные солнцем», посвященной творчеству Эдуарда Артемьева.

Любителей классики ждет премьера программы «Вечер английской хоровой музыки» – совместный проект хоровой капеллы «Светилен» (художественный руководитель и дирижер – Елена Пахнюк) и дирижера Дэнни Гриффина (Анкоридж, штат Аляска, США). Концерт состоится 7 октября в 19.00.

Далее сургутян ждет встреча с Денисом Шаповаловым – виолончелистом, дирижером, первым классическим музыкантом, давшим концерт на Северном полюсе. В рамках оригинального авторского проекта «Музыкальные страсти Дениса Шаповалова» (8 октября в 17.00) в сопровождении камерного состава симфонического оркестра Сургутской филармонии прозвучат произведения Моцарта, Вивальди, Россини, а также – впервые в Сибири – концерт для виолончели и камерного оркестра Concerto di Bravura авторства самого Дениса Шаповалова.

Разбавит классическо-народную атмосферу фестиваля совместная программа лучших джазовых музыкантов Сибири и Урала UralSib Jazz Project. Концерт состоится 15 октября в 19.00. Помимо сургутянина Егора Тренина (саксофон), чьи «Танцы ветра» очаровали любителей джаза на прошлом фестивале, на сцену также выйдут Алексей Быков (бас-гитара, Екатеринбург), Андрей Злоян (гитара, Тюмень), Василий Подлесный (рояль, Ноябрьск), Вячеслав Евлютин (барабаны, Екатеринбург), Милана Рахманова (вокал, Сургут), Вера Кондратьева (вокал, Лянтор).

Знакомством с кинематографом Фарерских островов произойдет 20 октября в 19.00 в малом зале филармонии. Сургутянам представят два 30-минутных фильма – «Долина» и «Бочка». Показ пройдет на фарерском языке с русскими субтитрами.

В продолжение знакомства с культурой Фарерских островов 21 октября в 19.00 на сцене Сургутской филармонии выступит певец Heiðrik (Хайдрик). На концерте, в котором примет участие струнный квартет Сургутской филармонии, прозвучат песни из нового альбома певца – Funeral, а также композиции, написанные специально для тура по России. Это песни в жанре барокко-поп, с ажурными оркестровыми аранжировками, фортепиано, акустической гитарой, укулеле, исполненные хрупким, практически магическим голосом, который зачастую сравнивают с вокалом Джеффа Бакли или Роя Орбисона.

Одним словом, фестиваль искусств «60 параллель» в очередной раз намерен исполнить роль культурного «путеводителя», честно, ярко и объективно знакомя нас с лучшими образцами искусства в его различных направлениях, с самыми яркими исполнителями и самыми оригинальными проектами. До встречи на «60-й параллели»!