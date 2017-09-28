​В Югре стартуют занятия в рамках программы «Бизнес класс»

28 сентября в Югре стартуют занятия в рамках программы развития предпринимателей «Бизнес класс». Курс, организаторами которого выступают Сбербанк и Google, подготовлен ведущими российскими экспертами и направлен на развитие малого и микробизнеса в регионе. На данный момент около 29 тысяч человек из Тюменской и Омской областей, ХМАО и ЯНАО подали заявки на участие в проекте.

Программа включает в себя две траектории обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развить существующий бизнес». В зависимости от направления, зарегистрированным пользователям будет предложен курс с учетом их основных интересов и потребностей. Кроме того, участники могут выбрать удобный для себя режим обучения: «онлайн» с дистанционным прохождением модулей или «интенсив». Второй состоит из всех компонентов режима «онлайн», а также подразумевает очное участие в мастер-классах и общение с наставником.

«Благодаря данной программе предприниматели освоят современные методы и инструменты для взаимодействия с целевой аудиторией, построения бизнес-моделей, продвижения продуктов при помощи интернет-маркетинга и управления персоналом. В октябре в Тюмени и Омске пройдут первые очные мастер-классы с участием опытных бизнес-экспертов», — подчеркнул заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

«Участвовать в «Бизнес классе» может любой желающий. Программа полностью бесплатная и максимально ориентирована на получение практических навыков по разным аспектам бизнеса, — комментирует Олег Голицын, руководитель направления маркетинга для малого и среднего бизнеса Google Россия. — В ходе курса опытные предприниматели смогут по-новому посмотреть на свою компанию: проанализировать выбранную бизнес-модель и оценить ее финансовые показатели. В то же время новичкам помогут разработать качественный бизнес-план и сделать первые шаги в реализации своего проекта».

После выполнения всех модулей и тестирования участники получат электронный сертификат, подтверждающий успешное прохождение курса.

«Бизнес класс» — это бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства. В ее основе — практические занятия с опытными экспертами и наставниками, которые помогают предпринимателям вывести существующий бизнес на новый уровень или открыть свое дело с нуля. Курс рассчитан на тех, кто заинтересован в развитии или создании собственного бизнеса. Программа включает серию дистанционных модулей и несколько очных мероприятий. В Тюменской области проект был запущен в конце июня 2017 года. В настоящий момент программа открыта для жителей региона в режиме «онлайн». Все желающие могут зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro