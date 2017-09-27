Владелец «ВИМ-авиа» согласен продать компанию за 1 (один) рубль

Собственник авиакомпании «ВИМ-авиа» Рашид Мурсекаев заявил о готовности продать компанию за рубль, передает «Ведомости». Об этом он сообщил на совещании с кредиторами в среду в Росавиации, рассказал руководитель ведомства Александр Нерадько во время выступления в Госдуме.

Нерадько сказал, что на совещании Мурсекаев признался, что устал работать в авиационной отрасли и хочет «расстаться», продав бизнес за рубль. По его словам, сейчас он уже не отвечает на звонки и, возможно, покинул Россию.

Глава Росавиации пояснил, что Мурсекаев был приглашен на совещание, поскольку «он давал обязательство из своих собственных средств сегодня произвести оплату текущих расходов для поддержания операционной деятельности в размере 50 миллионов рублей».

Нерадько напомнил, что авиакомпания существует с 2002 года, и за все эти годы каких-то серьезных проблем при оценке финансово-экономического состояния не было.