В Югре временно изменится график движения пригородных поездов

Из-за ремонтных работ график движения пригородных поездов, курсирующих на территории Югры, будет временно изменен.

С 29 сентября по 4 октября меняется расписание следующих пригородных поездов:

- № 7502 Ульт-Ягун - Нижневартовск-1. Поезд отправляется со станции Ульт-Ягун в 09.10 (т.е. позднее на 13 мин.), прибывает на станцию Нижневартовск-1 в 11.58 (т.е. позднее на 26 мин.).

- № 6094 сообщением Сургут – Ульт-Ягун. Поезд отправляется со станции Сургут по расписанию в 06:57, прибывает на станцию Ульт-Ягун в 09.08 (т.е. позднее на 13 мин.).

С 26 сентября по 4 октября изменяется расписание пригородного поезда № 7508 сообщением Куть-Ях-Сургут. Поезд отправляется со станции Куть-Ях по расписанию в 02:57, прибывает на станцию Сургут в 05.46 (т.е. позднее на 11 мин.).

В Свердловской пригородной компании уточнили, что указанное время - московское.