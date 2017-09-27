Югорский проект «Открытый регион» признан лучшим в стране

Проект правительства Югры "Открытый регион" признан победителем конкурса региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT.2017", финал которого прошел в Ярославле на минувшей неделе, сообщает РИА Новости

По словам директора центра Оксаны Макеевой, представлявшей проект в Ярославле, запуск портала позволил автономному округу стать 32-м регионом страны, вошедшим в систему "открытого правительства".

"При создании портала мы опирались на опыт других субъектов Федерации, но пошли своим собственным путем. Нам удалось создать единую систему информирования, прием онлайн-сообщений граждан, взаимодействия органов власти и обычных граждан. Это действительно уникальная площадка в системе открытых регионов", — рассказала Оксана Макеева.