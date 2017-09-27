Минфин: В 2018 году зарплаты вырастут на 4,1 процента

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что прогнозируемый в следующем году рост зарплат в реальном выражении составляет 4,1%, передает «Коммерсант». По словам министра, он произойдет, в том числе, за счет индексации выплат в бюджетной сфере.

«Начиная с 2018 года будет в полном объеме исполнена норма указа о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы»,— цитирует Силуанова «Интерфакс».

Согласно статистике, ВВП увеличился на 1,5%, денежные доходы населения выросли (номинальная зарплата — на 8,6%). Но при этом реальные располагаемые доходы упали на 1,4%.