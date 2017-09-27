Путин отчитал министра транспорта Максима Соколова

Президент Владимир Путин в связи с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" объявил неполное служебное соответствие министру транспорта Максиму Соколову и упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли, сообщает «Интерфакс».

"Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это, я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом. И хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием, если не справитесь, то тоже подумаем", - сказал Путин на встрече с членами правительства.

"Не только эту проблему закрыть, а представить предложения по урегулированию ситуации в целом, по усилению нормативно-правового урегулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков", - сказал Путин.

По его словам, и контроль нужно наладить за тем, как исполняются нормы, и соответствующие критерии. "Они действенными должны быть, понятными и прозрачными", - сказал Путин.

Он добавил, что понимает желание создать условия для нормального ведения бизнеса, не обременяя его дополнительными издержками, связанными с различными формами обеспечения интересов людей, страхования и прочее. "Но без этого нормального бизнеса тоже быть не может, в конце концов, бизнес - не для бизнесменов, а для людей, которые пользуются этими услугами", - сказал Путин.