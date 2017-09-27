Урон от коррупции в России за первое полугодие 2017 года достиг 16 миллиардов рублей

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман сообщил, что сумма нанесенного коррупционными преступлениями ущерба за первое полугодие 2017 года составила 16 миллиардов рублей, передает «Коммерсант».

«В целях минимизации последствий коррупционных деяний прокуратура предпринимает меры по возмещению причиненного преступлениями ущерба»,— цитирует «Интерфакс» Буксмана, выступающего в Казани на заседании межгосударственного совета по противодействую коррупции.

Ранее Генпрокуратура оценила ущерб от коррупции в России за 2,5 года в 130 миллиардов рублей. В июле генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что коррупционных преступлений в стране стало меньше. По его словам, за полгода 2017 года выявлено около 18,5 тысяч коррупционных преступлений, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2016-го.