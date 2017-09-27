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Социологи выяснили, чего больше всего боятся россияне

Страх в обществе сменился самоуспокоенностью

yugopolis.ru
yugopolis.ru

Большинство проблем к концу лета 2017 года стали волновать россиян значительно меньше, чем это было весной, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Проведенный опрос показал, что больше всего россияне, как и прежде, опасаются роста цен и обесценивания своих сбережений, а также возможного начала военных действий. Однако по сравнению с весной 2017 года интенсивность обоих страхов существенно снизилась. Если в апреле уровень переживаний в обществе по поводу роста цен оценивался ВЦИОМ в 25 пунктов, то в августе — только в 18 пунктов. Уровень опасений по поводу военных действий снизился за то же время с 20 пунктов до 14 пунктов.

В тройку главных страхов россиян по-прежнему входит возможность возникновения проблем со здоровьем, однако здесь уровень опасений существенно ниже — всего 6 пунктов. Впрочем, еще в январе 2017 года уровень страхов по поводу болезней был нулевым.

Разгула преступности (0 пунктов) и возникновения беспорядков в стране (-2 пункта) россияне боятся значительно меньше, а потери работы (-20 пунктов) и разрыва семьи (-47 пунктов) большинство вообще не опасается.


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27 сентября в 18:54, просмотров: 187, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
27 сентября в 21:43
Чего больше всего боятся россияне? Тишины…

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