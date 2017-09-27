Путин дал команду уничтожить последнее химическое оружие в стране

Президент России Владимир Путин дал команду уничтожить последний боеприпас химического оружия, передает «Газета.Ru».

«Это действительно историческое событие, имея в виду объем доставшийся еще с советских времен арсеналов химического оружия, которым, как считают специалисты, можно было несколько раз уничтожить все живое на земле», — заявил Путин.

По его словам, это огромный шаг к мировой безопасности. Он также подчеркнул, что Россия выполняет все обязательства по конвенции о запрете химического оружия.

Также Путин назвал химическое орудие «варварским смертоносным оружием».