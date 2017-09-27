НАСА и Роскосмос объявили о сотрудничестве для создания базы на Луне

Руководители НАСА и «Роскосмоса» на 68-м конгрессе Международной федерации астронавтики в Аделаиде (Австралия) договорились о создании окололунной станции Deep Space Gateway, сообщает Lenta.ru.

«На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии — Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024–2026 году», — сказал глава госкорпорации Игорь Комаров.

С этой целью в «Роскосмосе» запланировали после 2020 года пересмотреть проект Федеральной космической программы на 2016-2025 годы.

«Нашим вкладом в создание станции может стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции», — рассказал о предварительных планах Комаров.

Директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что, помимо шлюзового модуля, страна может разработать для Deep Space Gateway жилой модуль. В настоящее время ведется разработка единого стандарта стыковки элементов новой станции. По словам Крикалева, они будут приспособлены к выводу на американской сверхтяжелой ракете SLS (Space Launch System), а также российских носителях «Протон» и «Ангара».

Итогом переговоров на 68-м конгрессе Международной федерации астронавтики стало подписание российской и американской сторонами заявления о намерениях по проекту окололунной станции. Дальнейшие детали программы будут обсуждаться на следующих переговорах. Не исключено, что в проекте окололунной станции примут участие Китай, Индия и другие страны БРИКС.