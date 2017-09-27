Кадыров заявил о высокой рождаемости в республике и попросил увеличить федеральные дотации

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о высокой рождаемости в республике, в связи с чем просит учесть это при расчете бюджета, сообщают «Ведомости».

Об этом он заявил на встрече с вице-премьером России Дмитрием Козаком, который в свою очередь заверил, что будет оказана всесторонняя поддержка и помощь.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что Минфин и Кадыров нашли вариант финансовой помощи региону, который бы устраивал обе стороны. «В отличие от других регионов финансовая помощь Чечне рассчитывается по расходам. Мы смотрим, насколько объективны и достоверны эти цифры, потом проверяем доходную базу бюджета региона и на ту разницу, которая остается, выделяем дополнительные финансы. Мы договорились, что будем ежегодно сокращать эту часть помощи», – подчеркнул он.