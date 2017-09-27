У России есть встречные претензии к США по выполнению Договора по открытом небу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у России есть ответные претензии к США по выполнению Договора по открытом небу, сообщают «Ведомости».

«У нас есть ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора, есть незакрытые сюжеты, не с той точки зрения, что они обсуждаются в публичном пространстве, а с той точки зрения, что они не нашли своего решения», – сказал он

Также он отметил, что с нового года возможно произойдет введение ограничений по договору со стороны США.

Вашингтон планирует ограничить полеты российской военной авиации над территорией США в рамках Договора по открытому небу. Ограничить полеты США намерены в ответ на запрет Кремля на пролет над Калининградом.