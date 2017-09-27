​Росгвардия объявила о тендере на хрустальные погоны, планируется закупка на сумму 600 тысяч рублей

Росгвардия объявила о тендере, планируется закупка более 100 пар хрустальных погон в подарочной коробке на сумму почти 600 000 рублей. Финансироваться закупка будет за счет федерального бюджета, сообщают «Ведомости».

Заявка на погоны размещена на сайте госзакупок, поставщика определят 9 октября по итогам электронного аукциона.

Росгвардии требуются две пары погон «генерал-полковник», 22 — «генерал-лейтенант» и 80 пар «генерал-майор». Украшения в бархатной коробочке нужно поставить за 30 дней.

«Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов. Материал изделия должен быть полностью однородный», — говорится в техническом задании потенциальным поставщикам.