Сургутянина Дениса Журавлева поблагодарили за помощь в поимке грабителя

Сургутянин Денис Журавлев получил благодарность и ценный подарок от начальника УМВД Сургута Александра Ерохова за самоотверженность и помощь стражам правопорядка в поимке преступника. В начале сентября 19-летний парень попытался задержать грабителя, обокравшего салон сотовой связи на почти 200 тысяч рублей, но получил от убегающего злоумышленника удар ножом. Сейчас здоровью молодого человека ничего не угрожает.