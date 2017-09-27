Сургутянин Денис Журавлев получил благодарность и ценный подарок от начальника УМВД Сургута Александра Ерохова за самоотверженность и помощь стражам правопорядка в поимке преступника. В начале сентября 19-летний парень попытался задержать грабителя, обокравшего салон сотовой связи на почти 200 тысяч рублей, но получил от убегающего злоумышленника удар ножом. Сейчас здоровью молодого человека ничего не угрожает.
Сургутянина Дениса Журавлева поблагодарили за помощь в поимке грабителя
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