​Зеленые технологии в промышленности и недропользовании обсуждают в Сургуте

Сегодня в Сургуте открылась научно-практическая конференция "Зеленые технологии в промышленности и недропользовании". Мероприятие проходит в СОК «Энергетик» в рамках выставки "Сургут. Нефть и газ-2017".

Ключевая тема конференции – поиск оптимальных методов в борьбе с экологическими рисками, возникающими на производственных объектах Югры. С приветственным словом к участникам дискуссионной площадки обратилась заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Галина Максимова. По ее словам, недропользование оказывает наиболее существенную нагрузку на экологию, вместе с тем деятельность предприятий ТЭК помогает сохранять природный баланс региона.

Итоги рекультивационной кампании в ХМАО озвучил руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов. По данным на 31 августа 2017 года в график освидетельствования включено 6576 участков общей площадью 1671 гектар.

Опытом очищения загрязненных земель поделятся нефтяники. Специалист ОАО «Сургутнефтегаз» расскажет о мониторинге рекультивированных участков общества. Планами по реализации природоохранных и природовосстановительных мероприятий на 2018 год поделится представитель «РН-Юганскнефтегаз». Также с докладами выступят специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос» и др.

Сервисные предприятия постоянно создают и модернизируют технологии для минимизации экологических рисков производственной деятельности недропользователей. В первой части конференции тюменская компания ODMCoin презентовала проект мобильных установок для переработки нефтешлама в строительный материал. Любопытно, что инвестиции в проект собираются с помощью суперсовременных финансовых инструментов в криптовалюте.

Независимые лабораторные методы контроля буровых растворов и тампонажных смесей продемонстрирует представитель Югорского государственного университета. С докладом «Особенности инструментального контроля на нефтегазовых месторождениях» выступит Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу.

Кроме того, на конференции обсудят законодательство в сфере экологии. Доклад «Экологическая отчетность в 2017 году. Новые требования законодательства» представит инженер-эколог ООО НПЦ «ЮМАН».

Традиционно участники дискуссии поднимают вопрос утилизации ПНГ и его использования. С докладом «Попутный нефтяной газ - вызовы времени» выступила начальник отдела развития инфраструктуры нефтегазового комплекса департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры Ирина Макуха. Во второй части конференции о возможностях эффективного использования попутного газа расскажет директор экологической компании ООО «Экопроект».