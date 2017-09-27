Министр образования и науки России Васильева заявила, что изучение сразу двух иностранных языков во всех школах России невозможно

Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что изучение сразу двух иностранных языков во всех школах России невозможно, сообщает «Meduza».

«Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хорошо знать иностранный язык, желательно английский», — это язык международного общения на сегодняшний день поясняет Васильева.

Она объясняет, что школьники должны «хорошо знать иностранный язык, желательно английский». Если же необходим второй иностранный язык, то его нужно изучать только при наличии времени, педагогов и возможностей ребенка.

Она также отметила, что на английском языке пишется большая часть научных статей, а по мимо этого ведомство планирует к 2022 году сделать один иностранный язык обязательным при сдаче ЕГЭ.