В Сургуте до конца года заменят 30 старых лифтов

Вчера глава города Вадим Шувалов опубликовал на своей странице в соцсети информацию, которая, однозначно, порадует немало горожан. Градоначальник сообщил, что до конца 2019 года в городе будет заменено 380 лифтов, которые уже отслужили свой 25-летний срок. «Цифра, признаюсь, внушительная. Уже до конца этого года будут заменены 30 лифтов и 350 в последующие два», — написал мэр.

Шувалов отметил, что замена старых лифтов в городе стала возможна благодаря программе, запущенной окружными властями и Югорским фондом капитального ремонта.