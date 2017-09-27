В Пионерской больнице начали подготовку к осенней призывной компании, призыву подложат 107 человек

В Пионерской больнице начали подготовку к осенней призывной компании. В этом году призыву подлежат 107 человек из числа жителей поселков Пионерского куста. Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря.

Не все в итоге будут призвано, нос каждым из ребят перед медицинской комиссией в военкомате должны отработать врачи Пионерской больницы.

Отмечается, что в сентябре должны быть сданы все необходимы анализы, а также пройдены диагностические исследования, при необходимости призывники посетят узких специалистов.Сроки проведения медицинской призывной комиссии в Советском райвоенкомате - со 2 по 31 октября 2017 года.

Напомним, что ранее Губернатор округа Наталья Комарова провела совместное заседание призывной комиссии Югры и призывных комиссий муниципальных образований.