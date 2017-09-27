Авиакомпания «ВИМ-авиа» просит госгарантии на сумму 800-840 млн рублей для вывоза пассажиров, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к руководству компании.

Отмечается, что перевозчик прекратил чартерные рейсы, в следствии чего за границей остались тысячи клиентов компании.

Ранее несколько российских авиакомпаний согласились помочь «ВИМ-авиа» с вывозом пассажиров. «В настоящий момент возвращение порядка 16 000 туристов возможно только силами воздушного флота "ВИМ-авиа», - рассказал источник агентства.