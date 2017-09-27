США обвиняет Россию в неисполнении договора по открытому небу

США заявили, что Россия нарушает Договор по открытому небу и решили предпринять "разумные и сопоставимые" шаги в связи с этим, сообщает «ТАСС».
«Мы давно обеспокоены
исполнением Россией Договора по открытому небу. После
неоднократных безуспешных попыток взаимодействия с Москвой на
дипломатическом уровне мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые
шаги в ответ на несоблюдение Россией [обязательств по Договору
по открытому небу]», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Представитель Госдепартамента надеется, что такое решение Вашингтона «изменит расчеты России и побудит ее более конструктивно взаимодействовать» с ним по вопросам которые вызывают обеспокоенность.
«Мы готовы в любой момент отменить эти шаги, если Россия вернется к выполнению своих обязательств по Договору по открытому небу», - заключили в Госдепартаменте, не уточнив характер этих шагов.