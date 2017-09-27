​«Левада-Центр» назвал три главных проблемы российского транспорта

«Левада-Центр» провел очередной опрос, согласно которому почти половина россиян (47 процентов) считают плохое качество автомобильных дорог самой серьезной транспортной проблемой своего города или района, сообщает «Интерфакс».

Второй главной проблемой оказались пробки (30 процентов) и замыкает тройку проблем дороговизна проезда или проездных билетов (19 процентов).

Отмечается, что 30 процентов респондентов ездят по делам, на работу или учебу на собственном автомобиле, в 2003 году таких было лишь 8 процентов.