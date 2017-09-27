Минфин рассчитывает получить 82,6 млрд рублей в виде дивидендов от «Роснефтегаза»

Минфин рассчитал, что «Роснефтегаз», который не заплатил государству дивиденды в 2017 г., в следующем году перечислит в бюджет почти 82,6 млрд рублей, сообщает «РБК».

Треть суммы запланировано израсходовать на финансирования авиационных проектов. Таким образом часть средств будет направлена на проекты самолетов Ил-114, Ил-96-400 и двигателей ПД-35 и ТВ7-117. Портал опирается на собственные расчеты на основе проекта федерального бюджета на 2018–2020 гг., их подтвердили источник в Госдуме.

Отмечается, что «Роснефтегаз» собрал с «Газпрома», «Роснефти» и «Интер РАО» 164 млрд рублей за два года. Таким образом если компания не найдет способов снижения дивидендных выплат, то 82,6 млрд рублей будут рекордной выплатой «Роснефтегаза» бюджету.