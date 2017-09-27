C 3 по 5 октября 2017 года в Ханты-Мансийске состоится VIII Всероссийский фестиваль финно-угорской прессы 2017 года в честь празднования юбилейных мероприятий, посвящённых 60-летию газеты «Ханты ясанг» и 100-летнему юбилею первого редактора газеты «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути») Григория Дмитриевича Лазарева.

Первый выпуск газеты «Ханты ясанг» вышел в свет 1 ноября 1957 года. Первым редактором газеты был фронтовик, хантыйский писатель Григорий Дмитриевич Лазарев.

Участниками юбилейных мероприятий окружной газеты и Всероссийского фестиваля станут финно-угорские журналисты из Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, Пермского края, республики Коми, Башкортостана, Ненецкого автономного округа, а также журналисты и внештатные авторы Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Ханты-Мансийского автономных округа – Югры.

Программа юбилея включает в себя встречу с депутатами Думы и Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера ХМАО – Югры, пленарное заседание, круглый стол на тему «Внедрение новых информационных технологий в финно-угорских СМИ», награждение победителей конкурса Всероссийского Фестиваля финно-угорской прессы 2017 года.