Как сообщили в следственном отделе по городу, несчастный случай произошел накануне в одной из квартир на улице Быстринская. По предварительным данным, ребенок потянул на себя дверцы тумбы, которая обрушилась, после чего на девочку упал еще и телевизор старой модели весом в несколько десятков килограммов. От полученных травм ребенок скончался. По данному факту проводится проверка. Следователи устанавливают обстоятельства и причины трагедии.
Четырехлетнюю девочку насмерть придавило телевизором в Сургуте
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