Начнем с малого. Алкоголь в магазинах могут спрятать за ширмы, оставить только список наименований

26 сентября в Ханты-Мансийске состоялось общественное обсуждение по вопросу выноса продажи алкоголя за город.

«Во всех муниципалитетах по данной теме при администрациях прошли слушанья. По итогам, которых, более 90 процентов считают, что в таких крайностях нет необходимости. По мнению югорчан, в настоящее время и так достаточно мер. Они предлагают усилить их. К примеру, повысить штрафы за продажу алкоголя, ужесточить наказания для пьяных преступников», - рассказала председатель комиссии Общественной палаты Югры Жанна Самойлова.

Представительница Общественной палаты Югры отметила, что рост преступности, совершенных в алкогольном состоянии не наблюдается, кроме того сократилось число лицензиатов.

Александр Вуколов, председатель правления организации «Трезвый Ханты-Мансийск рассказал, что ими был сделан запрос в Минздрав России с вопросом: «Какое количество алкоголя является безвредным для человека». На что получен ответ, что нет такой дозы.

«Мы проводим «Уроки трезвости» для учеников. В рамках этой работы проводим опросы. Так, стало известно, что ребята уже в 4-м классе хотя бы раз употребляли алкоголь. А ученики 7- х классов и вовсе знают все марки, – рассказал Александр Вуколов. – Магазины нужно вынести за пределы города, поселка на пятьсот метров от последнего здания населенного пункта».

Но при этом Вуколов не смог ответить на вопрос, кто оплатит переезд магазинов, заявив, что этот вопрос должны решать местные власти.

Другой выступающий Юрий Налимов отметил, что закон носит разрешительный характер, просто за пределами населенных пунктов.

«Вынос торговли табачно-алкогольными ядами из населенных пунктов – это единственная действенная мера по защите природной Трезвости детей. В спецмагазине нет продуктов питания и игрушек. Вероятность попадания в спецмагазин детей близка к нулю, – считает Юрий Налимов. – Вынесение торговли табачно-алкогольными ядами из населенных пунктов формирует здравую установку: алкоголь – не пища! Алкоголь - ядовитая техническая жидкость».

Участники предложили начать борьбу с малого. Конкретно спрятать алкоголь за ширмами, оставив для покупателей лишь список с названиями.

Итоги этой встречи будут внесены в протокол, который будет переданы на рассмотрение губернатор Югры Наталье Комаровой.