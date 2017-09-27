Тюменцы накануне увидели в небе «НЛО». Но это оказалась обычная ракета // ФОТО

Накануне, 26 сентября, тюменцы увидели в небе странное явление. Очевидцы описывают его как яркий шар, который пролетел на городом и затем исчез, сообщает «72.ru».

Люди изначально решили, что это летит комета, однако специалисты пояснили, что на самом деле это был запуск ракеты.

«Это факел работающего двигателя первой ступени. Минут через 5 выключаются двигатели первой ступени и включаются второй. Если между этими событиями происходит слив в атмосферу неизрасходованного запаса топлива первой ступени или отсечка тяги твердотопливного двигателя путем создания нескольких боковых отверстий в стенках ракеты, то возможно появление «медуз», «спиралей», «зонтиков», – пояснил астроном-любитель Виталий Угренинов.

Портал отмечает, что совсем скоро жители Тюмени смогут наблюдать в небе искусственный спутник земли – МКС.