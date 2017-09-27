Журналисты Югры приняли участи в фестивале «Вся Россия»

В Сочи на этой неделе проходит фестиваль журналистов «Вся Россия», который объединяет около тысячи работников СМИ. В составе делегации Югры - 10 человек из Сургута, Ханты-Мансийска, Радужного, Нижневартовска и Югорска.

Одной из главных тем фестиваля – взаимодействие СМИ и власти.

«Есть регионы в стране, которые вообще не имеют практику выдачи госконтрактов. Есть власти, которые не замечают СМИ, и это очень печально. Но радует, что ситуация стала меняться в лучшую сторону. Во многих регионах сменились губернаторы, изменился и подход к взаимодействию со СМИ. Господдержка должна оказываться в обязательном порядке, и властям необходимо это делать без обсуждения», – резюмировал секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин.

Стоит отметить что сегодня югорская делегация презентует гостям и эксператм форума наш регион. Информационная сборная ХМАО свою «визитку» назвала «КоСМИческая Югра». Главным спикером делегации выступит журналист нижневартовской газеты «Местное время» Гульнара Бессонова, благодаря которой все жители региона узнали о югорском космонавте Сергее Рыжикове.

В югорской афише заявлены и другие темы: «Зима близко: как не замерзнуть на работе, когда за бортом -53С», «Пусть говорят: экспресс-курсы изучения языков народов ханты и манси» и другие.