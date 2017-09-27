​«Вконакте» заплатила пользователям 1 млрд рублей и выпустила самое масштабное обновление

«Вконатке» выпустит самое масштабное обновление сервиса за последние несколько лет, сообщают «Ведомости».

Новый раздел «Рекомендации»

Изменится интерфейса мобильного приложения ВК. А главным изменением станет новая вкладка «Рекомендации». Она подразумевает под собой отдельную ленту новостей от друзей и сообществ.

Отмечается, что рекомендации будут подстраиваться под интересы пользователя, в разделе появятся тексты, видеоролики, фотографии и прямые трансляции. Отдельно ВК будет отбирать самых интересных авторов, специально отмечать их в ленте и продвигать их контент.

Возможность заработать

Соцсеть «Вконтакте» запускает дополнительный инструмент монетизации контентадля авторов. Под авторами соцсеть понимает, как отдельных пользователей, так и сообщества и группы, созданные СМИ.

На данный момент работает рекламная биржа, которая позволяет рекламодателям размещать свою рекламу внутри того или иного сообщества. После нововведений будет запущенная полноценная коммерческая эксплуатация рекламной сети, что позволит полностью автоматизировать размещение рекламы и авторы смогут «полностью сосредоточиться на творчестве».

Сотрудники ВК не рассказали подробности о работе сети, однако заявили, что автор будет точно знать, сколько денег он получит за определенное число просмотров. Также, кроме прямой рекламы ВК начнет предлагать авторам размещение нативной рекламы - переговоры о размещении такой рекламы соцсеть опять же готова вести сама.

За период сентябрь 2016 года – сентябрь 2017 года соцсеть выплатила 1 млрд рублей через рекламную биржу производителям контента.

Новые инструменты для авторов

Для авторов станет доступен новый инструмент редактирования длинных текстов, так называемых лонгридов, он позволит лучше овмещать в публикациях текст и элементы мультимедиа.

Вторым новым инструментом станет ускоренная загрузка мобильных страниц. Отмечается, что это будет полезно для издателей и СМИ. Для этого будет использоваться система Accelerated Mobile Pages (AMP) от Google, она позволит размещать внутри такой страницы рекламу и не будет получать доли от доходов издателей, уточнили сотрудники ВК. Использование AMP должно привести к увеличению числа просмотров контента, говорят сотрудники соцсети.