Общественная палата Югры обсудила, стоит ли выносить продажу алкоголя за города. Что решили?

Накануне, 26 сентября, общественная палата Югры организовал общественное обсуждение по вопросу запрета продажи алкоголя в населённых пунктах. Председатель комиссии Общественной палаты Югры по вопросам общественного контроля и правозащитной деятельности Жанна Самойлова отметила, что данное собрание должно помочь провести черту и выработать некое общее решение югорского общества по данной проблеме.

«И на региональном, и на федеральном уровне за последние годы были введены ограничения продаж алкоголя, казалось бы, они действуют, и их количества вполне достаточно. Тем не менее, раз некоторые граждане выступили с такой инициативой, то Общественная палата посчитала нужным предоставить свою площадку и дать возможным высказаться представителям всех групп, объединений и заинтересованных лиц» - заметила Жанна Самойлова.

Автор инициативы, председатель правления общественной организации «Трезвый Ханты-Мансийск» Александр Вуколов предложи программу утверждения трезвости, которая включает в себя:

прекращение любой рекламы интоксикантов, включая кино и песни;

введение в школах уроков трезвости;

вынос магазинов, торгующих спиртным, за 500-метровую зону от границы населенных пунктов;

Через три года торговля спиртным должна быть полностью запрещена.

«Наша цель – ограничение детей от алкоголя и тем самым спасти страну. Трезвость – это естественное состояние человека, свободное от запрограммированности на самоотравление, ведь младенец появляется на свет трезвым. Наша концепция – это логичная программа на четкой научной базе», - поддержал своего единомышленника председатель «Союза борьбы за народную трезвость» Юрий Налимов.

Отмечается, что большинство общественников целиком и полностью поддержало само стремление к трезвому образу жизни.

Эту позицию сформулировала Лариса Долгополова, президент Союза «Нижневартовская ТПП»: «Никто не против трезвости. Но предлагаемые общественниками меры абсолютно не реальны и не результативны. Необходимы не запреты, а воспитание культуры трезвости, причем, на своем собственном примере».

Заместитель председателя Общественного Совета Нягани Вадим Снытко заявил, что вынос магазинов по продаже алкоголя за пределы города загубит малый и средний бизнес:«За счет продажи спиртного большинство предпринимателей делает доступным для населения цены на остальные продукты. Если реализовать эту инициативу, то мы получим всплеск реализации некачественного алкоголя. Поэтому предлагаю сосредоточиться на ужесточении контроля за существующим законодательством».

Его поддержала Людмила Глебова, председатель Общественного совета Ханты-Мансийска, заседание которого прошло накануне: «Мы решили, что вводить какие-то дополнительные запрещающие меры – неправильно. Реальным представляется другой путь – воспитания культуры пития, он долог, но абсолютно верен. И вообще, в обществе хватает и других, более насущных проблем, чем радикальная борьба с алкоголем».

Такую же решение было принято и в Общественном совете Пыть-Яха, однако с одним изменением. Они предлагают запретить продажу алкоголя во время общегородских праздников. Об этом рассказал председатель общественного совета Владислав Пучинкин: «На заседании мы выработали одно предложение – запретить продажу алкоголя во время общегородских праздников. Все остальные меры приведут лишь к всплеску криминала и возникновению в обществе серьезных проблем».

Определенный итог подавляющего большинства выступлений подвел председатель правления Сургутской ТПП Владимир Болотов: «В инициативах сторонников трезвости я не увидел альтернативных предложений, например, по строительству спортивных или культурных объектов. Да, это куда затратнее, но гораздо эффективнее, чем вынос магазинов за черту городов. Хорошо, запретим торговать алкоголем – а что потом? Запретим продавать сахар, газировку, колбасу – они ведь тоже вредны для организма?

Таким образом обсуждение ещё не ставит точку, однако органы власти намерены досконально изучить этот вопрос, а также все доводы приведенные во время обсуждения. Данный факт еще раз подтверждает верность действий правительства округа - югорчане сами вправе определять свой выбор.