«ВИМ-авиа» не уведомляла туроператоров о приостановке своей детальности: об отмене рейсов туристы узнают по факту

Авиакомпания «ВИМ-авиа» не предоставляет информацию о выполнении или об отказе в совершении чартерного рейса. Об этом сообщается на сайте туроператора «TEZ TOUR», зафрахтовавшего самолеты перевозчика для перевозки туристов.

«Доводим до вашего сведения об отсутствии официальной информации от АК «Вим Авиа» о возможности выполнения заявленных ранее чартерных рейсов. Большая просьба проинформировать туристов о сложившейся ситуации. В настоящее решается вопрос по выходу из сложившейся ситуации. По появлении информации она будет сразу же предоставлена вам в оперативном режиме. Просьба с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», - говорится в разосланном турфирмам сообщении от международного туроператора.

Об отмене своих рейсов туристы, которые сейчас находятся за границей, узнают по факту. Среди пострадавших есть и жители Югры. Перевозчик, как сообщал siapress.ru, отменил рейсы из Антальи в Нижневартовск и из Нижневартовска в Анталью. По предварительным данным, отпуск испортился для сотни туристов.

Между тем, в Росавиации проходит очередное заседание с представителями Минтранса, на котором обсуждаются варианты возврата туристов на Родину, а также использование возможностей авиакомпании «ВИМ-Авиа» или других перевозчиков. Несмотря на то, что не у всех туристов имеются билеты на руках, что является нарушением законодательства Российской Федерации, все граждане нашей страны будут возвращены домой. Как сообщили в Ассоциации «Турпомощь», ожидается, что основной пик перевозок придется на конец сентября. В течение ближайших дней ведомствами будет определен порядок возврата туристов.

В Росавиации отметили, несмотря на остановку самолетов «ВИМ-Авиа» в аэропорту Антальи, чартерные пассажиры за счет туроператоров вывозятся с турецких курортов бортами других российских авиакомпаний. В частности, авиакомпания «РоялФлайт» сегодня выполнила рейсы из Антальи в Москву и в обратном направлении, которыми перевезла 545 пассажиров. Авиакомпания «АзурЭйр» отправила из Антальи в Москву 235 пассажиров, и обратным рейсом - 160 пассажиров. Обе авиакомпании также осуществляют полеты из Нижневартовска в Турцию и обратно, но пока не известно будут ли рейсами этих перевозчиков возвращены югорские туристы, которые сейчас находятся за границей.

К сотрудничеству с туроператорами подключаются и другие российские авиакомпании. Греческая авиакомпания «Ellin Air» заявила о готовности осуществлять за свой счет перевозки пассажиров чартерных рейсов «ВИМ-Авиа».