На данный момент 39 тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа» находятся за рубежом

Глава Ростуризма Олег Сафонов прокомментировал ситуацию с пассажирами «ВИМ-Авиа», сообщает «Интерфакс».

«Сейчас за рубежом находятся 38 тыс. 915 человек, в основном, в Турецкой Республике. Возможно, для их возвращения будут использованы возможности "ВИМ-Авиа". Возможно, будут использованы средства других авиакомпаний», — приводит «Интерфакс» его слова.

«Предполагается, что возврат не будет осуществляться за счет туроператоров», — подчеркнул глава Ростуризма.

Сафронов отметил, что туристам, которые не улетели, «стоит готовиться к тому, что отпуск будет испорчен, так как чартерная программа полностью закрыта по состоянию на сегодня». И добавил, «они могут обратиться в суд и требовать возврата средств у авиакомпании».