ВКС России вновь нанесли удар по опорным пунктам террористов

Командные пункты террористов в Сирии уничтожены воздушно-космическими силами России, сообщает «ТАСС».

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС У-95 провели атаки крылатыми ракетами Х-101 по командным пунктам террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов. Информацию подтвердил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал сообщил, что пуски были проведены по вскрытым разведкой наиболее важным объектам террористов "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (террористические организации, запрещенные на территории РФ) в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.

«Внезапными ударами уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей», – сказал он.

Он отметил, что все цели находились вне населенных пунктах и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков "Сил демократической Сирии" (СДС), расположенных в подконтрольных террористам ИГ районах.

«Удары по объектам ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора выполнялись в интересах поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому последнего плацдарма террористов. Особо подчеркну, все пораженные цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков "Сил демократической Сирии", расположенных в подконтрольных ИГИЛ районах», - заявил генерал.