МИД Венгрии: Мы будем блокировать любые инициативы, выгодные Украине в международных организациях, особенно в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия в Европейском Союзе наложит вето на любой шаг, который может привести к прогрессу продвижения Украины в процессе европейской интеграции в рамках программы Восточного партнерства, сообщает «ТАСС».

Такое заявление прозвучало в связи с тем, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», ограничивающий изучения языка нацменьшинств.

«Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине в международных организациях, особенно в ЕС. Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины», - подчеркнул глава МИД.

Решение Порошенко Сийярто назвал «постыдным и позорным».