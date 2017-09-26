​Глава Минкомсвязи Николай Никифоров прокомментировал возможную блокировку Facebook в России

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что ведомство будет строго следить за Facebook, сообщают «Ведомости».

Однако сообщил, что блокировка сайта возможна только в том случае, если компания не будет исполнять требования закона о персональных данных, который обязывает хранить персональные данные россиян на территории России.

«Если есть действующий закон, то он должен соблюдаться всеми. Неважно, как называется компания и из какой страны: мы строго будем следить за соблюдением законодательства», - отметил он.

Никифоров заявил, что блокировка Facebooka не желательна, но при этом компания должна следовать российском законодательству.

Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что если Facebook не исполнит закон о персональных данных, то социальная сеть прекратит работу в России.