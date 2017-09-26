​Полеты «ВИМ-авиа» проспонсирует входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия»

Полеты «ВИМ-авиа» из аэропорта «Внуково» проспонсирует входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Ведомости».

Председатель совета директоров и совладелец "Внуково" Виталий Ванцев заявил, что других вариантов просто не было.

«Полеты продолжатся, пока не будут выполнены обязательства перед пассажирами «ВИМ-авиа» – примерно две недели, – рассказал источник "Ведомостей". – «Внуково» установил для всех бортов "ВИМ-авиа" 100% скидку на аэропортовое обслуживание, так как это социальный вопрос, в основном придется оплачивать заправку самолетов».

Стоит отметить, что СК РФ 25 сентября возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами "ВИМ-Авиа".

Справка: «Россия» – «дочка» «Аэрофлота» и крупнейший после головной компании авиаперевозчик в России с 7,8 млн пассажиров за январь-август этого года. Компания базируется во «Внуково».