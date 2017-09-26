Зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что Центробанк России будет проводить жесткую работу по проверке качества и источников капитала банка, сообщают «Ведомости»,

«За предыдущие периоды мы выявили значительное количество схем, связанных с докапитализацией: на самом деле капитал банков был пополнен за счет средств, которые вышли из самих банков напрямую, косвенно, с использованием других кредитных и некредитных финансовых институтов, российских и зарубежных, – заявил он. – Именно поэтому мы будем проводить достаточно жесткую работу по проверке качества и источников капитала банков».

Он также отметил кредитование компаний, связанных с бизнесом собственников и менеджментом, как проблему.

«Проблема решаемая, мы решаем ее достаточно аккуратно. Норматив (Н25) вступил в силу, дальше по мере хода истории мы будем ужесточать или выводить этот норматив из льготного режима. Банкам нужно работать на опережение и снижать концентрацию кредитного риска на бизнес собственников», – добавил Поздышев.