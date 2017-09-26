Путин принял уже вторую досрочную отставку губернаторов. На этот раз губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку уже второго губернатора. На этот раз губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, сообщают «Ведомости».

Его заменит первый замминистра промышленности Глеб Никитин – он назначен врио губернатора до осенних выборов 2018 г.

Шанцев руководил Нижегородской областью больше 12 лет с августа 2005 года. На пост губернатора он перешел с должности вице-мэра Москвы.

Напомним, ранее siapress.ru сообщил о возможной смене 10 руководителей регионов. Два из них уже оставили свои посты.