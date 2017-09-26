В России опубликован список самых высокооплачиваемых профессий. Где же нефтяники?

Минтруд составил рейтинг, согласно которому, самыми высокооплачиваемыми в России профессиями с начала 2017 года стали капитан океанского корабля (500 тыс. руб.) и командир воздушного судна (357 тыс. руб.), сообщает «РБК».

Тройку замкнула профессия главного технолога золотодобывающей промышленности (312 тыс. руб.). В десятку рейтинга также вошли тренеры хоккейных команд (со средней зарплатой 300 тыс. руб.), начальники строительных участков (250 тыс. руб)., врачи-стоматологи (200 тыс. руб.) и риск-менеджеры (200 тыс. руб.).

Восьмую и девятую позицию заняли инженеры-электрики и представители IT сферы, с зарплатой в 195 и 190 тыс. рублей соотвественно.

Примечательно, что миф о «богатых нефтяниках», судя по этому рейтингу, оказался разрушен — никаких нефтяных профессий среди самых высокооплачиваемых нет.

При этом, по данным Росстата, среднемесячная заработная плата в России оказалась на уровне 38,7 тыс. рублей. По данным опроса фонда «Общественное мнение», 61% россиян недовольны своей зарплатой. При этом 46% готовы работать на неприятной работе за большие деньги.