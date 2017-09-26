Ханты-Мансийский НПФ поздравил с 85-летием школу №1 г. Ханты-Мансийска

Директор по программам дополнительного пенсионного обеспечения Ханты-Мансийского НПФ Екатерина Соколова приняла участие в праздничной «Встрече поколений».

Это событие объединило выпускников 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х годов и тех, кому только предстоит шагнуть во взрослую жизнь.

Обращаясь к присутствующим, Екатерина Соколова отметила, что за 85 лет школа прошла сложный и интересный путь становления и развития, а ее история хранит много славных страниц и ярких имен: «Сегодня школа очень изменилась, преобразилась, стала современной и комфортной для учеников и педагогов. Неизменным в ней осталось лишь самое главное, то что год от года не позволяет ощутить ни возраст ни усталость. Как и много лет назад, 1 сентября школа собирает вчерашних дошколят и год за годом дарит югорской земле будущее. Спасибо вам за это!».

Отметим, что педагогический коллектив учреждения активно участвует в программе «Две пенсии для бюджетников». Треть коллектива воспользовалась окружной льготой и формирует дополнительную пенсию при участии регионального бюджета и Ханты-Мансийского НПФ, а 6 педагогов уже получают пенсию по программе.