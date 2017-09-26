Следственный комитет вызвал на допрос актеров «Гоголь-центра», об этом заявил поэт Игорь Иртеньев на своей страницу в фейсбуке, сообщает «Интефакс».

«Позвонила моя дочь Яна и сообщила, что всех актеров Гоголь-центра, в том числе и ее, вызвали в Следственный комитет. Там они сейчас, судя по всему, и находится», – пишет Иртеньев.

Серебренников, а также экс-директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Отмечается, что Малобродский и Масляева, находятся под арестом, Итин и Серебренников - под домашним арестом. Свою вину признала только Масляева, она заключила сделку со следственным комитетом и дала показания на бывших коллег.

Еще одна фигурантка – бывший исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», который, как заявляло следствие, должен был быть запущен в рамках «Платформы», но поставлен в итоге не был, Екатерина Воронова – в настоящий момент объявлена в розыск.