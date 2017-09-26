​Губернатор Югры Наталья Комарова поручила подготовить «дорожную карту» гарантированного перечня услуг по погребению в режиме «одного окна»

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что ритуальные услуги должны быть оказаны таким образом, чтобы максимально облегчить положение людей, которые потеряли своих родных. В частности речь шла о том, чтобы снять с этих людей заботы о технической и документальной стороне погребения, при этом за разумную цену.

Комарова отметила, что в отдельных муниципалитетах стоимость услуг гарантированного перечня не определена и жители о ней плохо информированы. В следствии чего начинают процветать посредники, навязанные услуги и серые схемы.

«Поручаю профильному департаменту подготовить «дорожную карту» по предоставлению специализированными службами гарантированного перечня услуг по погребению в режиме «одного окна», в том числе через сеть МФЦ. Прошу муниципалитеты подключиться к этой работе», – поставила задачу Наталья Комарова.

Также она отметила необходимость в формировании единой системы учета и выдачи информации местоположении и состоянии мест захоронения и кладбищ. «Работа такой системы потребует инвентаризации действующих, а также неблагоустроенных мест погребения, выявления неучтенных захоронений», – сказала глава региона.